Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden Garnizon Komutanına şükran ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden Garnizon Komutanına şükran ziyareti - Son Dakika

Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden Garnizon Komutanına şükran ziyareti

6 saat önce

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'e şükran ziyaretinden bulundular.

Başkan Pekmezci ve belediye meclis üyelerinden Garnizon Komutanına şükran ziyareti, System.String[]

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'e şükran ziyaretinden bulundular.


Başkan Pekmezci Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan askeri gazinoda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada "Özellikle 1918'de bir 21 Şubat'ta Bayburt'un kurtuluşu esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösterdiği kahramanlıktan dolayı sizin nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bugün hem Kop Dağlarında bir destan yazıldı. Hem de 21 Şubat 1918'de Türk Süvarileri Bayburt'ta girip Bayburt'u kurtardılar. Bizde 102 yıl sonra bile olsa o neslin çocukları olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sizin nezdinizde her zaman o şükranı duyuyor ve şükran duygularımızı bugün size iletmenin de mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise Başkan Pekmezci ve Belediye Meclis Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, bu ziyaretten oldukça mutlu olduğunu söyledi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:05 Kaynak: İHA
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