Başkan Pekmezci'ye Tebrik Ziyareti
1 saat önce
Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Bayburt
Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç
, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
'ye makamında ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Emniyet Müdürü Er ve Albay Bilgiç'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilediler. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:18 Kaynak: İHA
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