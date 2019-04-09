Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'ye Tebrik Ziyareti

Başkan Pekmezci'ye Tebrik Ziyareti

1 saat önce

Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Başkan Pekmezci'ye Tebrik Ziyareti, System.String[]
Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Emniyet Müdürü Er ve Albay Bilgiç'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Sezayi Er ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ise Başkan Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar dilediler. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:18 Kaynak: İHA

Bayburt, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eriğin Kilosu 500 TL'den 100 TL'ye Düştü! Tanesi 1 TL'ye Denk Geliyor 24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün' Ünlü Türkücü Yavuz Bingöl, Arkadaşına Tokat Attı İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 16:38:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Pekmezci'ye Tebrik Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]