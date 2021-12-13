BAŞKAN PEKYATIRMACI 32 DERSLİKLİ İLKOKULU İNCELEDİ - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'nde yaptırılan 32 Derslikli ilkokul projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanan okulda incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak bir yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Eğitim projeleri ile Türkiye'de örnek yatırımlara imza atan Selçuklu Belediyesi, Yazır Mahallesi'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan 32 derslikli okulun yapımı sürdürüyor. Büyükşehir caddesi üzerinde yapımı devam eden okulda çalışmalar sürüyor, okulun 2022 yılı içerisinde açılması bekleniyor. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşan 30 öğrenci kapasiteli 32 dersliğin yer alacağı okulda Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbiriyle uyumunu hedefleyen kütüphane, drama atölyesi, ahşap atölyesi, fen atölyesi, resim atölyesi, özel öğrenci atölyesi, dil atölyesi, robotik kodlama atölyesi, düşünme becerileri atölyesi, müzik atölyesi, çok amaçlı salon, spor salonu fonksiyonları yer alacak. 7 bin 558 metrekare alanda inşa edilen okulda ayrıca peyzaj ve otopark düzenlemesi de yer alacak ve 18 milyon TL'ye mal olacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, inşaatı devam eden okulda incelemelerde bulundu. Sınıflarda ve idari birim odalarında inceleme yapan Başkan Pekyatırmacı okulun mahalleye değer katacak bir proje olduğunu ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, kaba inşaatın yakın zamanda tamamlanarak iç tasarımının da kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Başkan Pekyatırmacı; "Eğitim için ne yapsak azdır"

Ülkemizin geleceğinin inşasında eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yazır Mahallesi 70 bine yaklaşan nüfusuyla ilçemizin en büyük mahallesi. Şu anda Yazır Mahallemizde yapımına devam ettiğimiz 32 derslikli ilkokul binamızda incelemeler yaptık. Bu sene içerisinde yapım çalışmaları başladı. 8 bin 500 metrekare alan içerisinde 7 bin metrekarelik inşaat alanıyla Konya'mızın en güzel okullarından birini inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon burada yeni eğitim- öğretim dönemi ile birlikte çocuklarımız burada eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacaklar. Binamızın yapımı devam ediyor, şu anda yüzde 65-70 seviyesinde. Toplamda 18 milyon ihale bedeli ile ihale etmiş olduk. Burada 32 tane dersliğimiz var. Laboratuvarlarıyla, toplantı salonlarıyla, kütüphanesiyle, öğretmenler odasıyla, diğer spor alanlarıyla örnek bir ilkokul binasını ilçemize kazandırmış olacağız. Eğitim için ne yapsak azdır, Selçuklu Belediyesi olarak her zaman en önemli yatırımlarımızı eğitim yatırımları olarak ön plana çıkarıyoruz. Bugün işte bir ilkokul binamızın yapımını gerçekleştiriyoruz. Daha önce Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisemizin yapımını tamamlamıştık. Bin kişilik yurt binamızı tamamlayarak geçen sene hizmete açmıştık. Okul dışı eğitim ortamlarından ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimizin hem akademik eğitimlerine hem kişisel gelişimlerine katkı sunmak anlamında da çalışmalar yapıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak eğitim her zaman önceliğimiz. Bu noktada yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek. " şeklinde konuştu.