Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, 72 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Pekyatırmacı'nın, 72 mahalle ziyaretini, Tatköy, Sarayköy, Sulutas, Sille, Eğribayat, Kervan ve Kızılcakuyu ile tamamladığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, yerinde tespit ve hizmet kalitesi artırma anlamında mahalle ziyaretlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Pekyatırmacı, ziyaretlerle ilgili şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da Selçuklu'nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Tatköy, Sarayköy, Sulutas, Sille, Eğribayat, Kervan ve Kızılcakuyu mahallelerimizle ziyaretlerimizi tamamlamış olduk. Taşra mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle de bir araya gelerek istişareler gerçekleştirip, onların taleplerini dinledik ve inşallah bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız Selçuklu'nun sadece bugününe değil geleceğine de değer katmaktır."

Ziyaretlerinde Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de eşlik etti.