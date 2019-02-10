Başkan Pekyatırmacı Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Konya
'nın merkez Selçuklu
İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
, Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Konya Şubesi'ni ziyaret ederek iş adamlarıyla bir araya geldi.
KONSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma'cının katılımı ile gerçekleştirildi. KONSİAD Konya Şubesi'nde düzenlenen programda şehrin ekonomik kalkınması ve gelişimine katkı sağlayacak projeler istişare edildi. Ziyarette Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından sürdürülen hizmetlerle ilgili de iş adamlarına bilgi verdi. Programa Ak Parti
İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir
de katıldı.
"Dünyanın her noktasındaki Konyalı iş adamlarını bir araya getirmek istiyoruz"
KONSİAD'ın 2008 yılında İstanbul
'daki Konyalı İş Adamları tarafından kurulduğunu ve yapılanması her geçen gün genişlemeye devam ettiğini ifade eden KONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Aydın
, "KONSİAD her geçen gün gücüne güç katıyor. Antalya
şubemizi oluşturduk ve çok yakında Fransa
, Çin
ve Ankara
şubelerimizi de oluşturacağız. İnşallah önümüzdeki sürçte dünyada nerede bir Konyalı varsa bir araya getirmek için, ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için elimizden gelen projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yaptığımız iş ve projelerimizde Selçuklu Belediyesinin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz fuarda da Selçuklu Belediyesi olarak katıldınız ve bizlere destek verdiniz. Katkılarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler de KONSİAD olarak sizlerin yaptığınız tüm hizmetlerde destekçiniziz ve bizlerin üzerine düşen bir sorumluluk var ise de yapmaya hazırız" dedi.
"Konya artık bir sanayi şehri"
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, Konya'nın ekonomisinin tarımla değil sanayiyle anılır hale geldiğini söyleyerek, " Son aylarda açıklanan rakamlar özellikle en son açıklanan ihracat rakamları gösteriyor ki artık Konya kendini birçok şehrin üzerinde ispatlamış durumda. Onun için biz Konyamızdaki ticareti ve sanayiyi önemsiyoruz ve bu anlamda sanayi ve ticaretimizin gelişimine katkı sunan bütün iş adamlarımızı her zaman destekliyoruz. KONSİAD'ın bu çerçevede Konya'da ve Konya dışında yaptığı organizasyonlar bir bütünlük ve birlikteliği sağlamış durumda. İnşallah bu birliktelik bundan sonraki süreçte faklı organizasyonlarla artarak devam edecek ve Konyamızın ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacak" şeklinde konuştu.
Selçuklu Belediyesinin sosyo-kültürel, eğitim,sağlık ve spor gibi çok geniş bir yelpazede projeler üreten bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı birlikteliğin önemine vurgu yaparak,"Bunları yaparken de toplumun her kesiminden destek alıyoruz. O yüzden iş adamlarımızın şehrimizde sosyal hayata, ticari hayata, toplumsal hayata olan katkıları bizim için önemli. Neticede yaptığımız işler şehrimize ekonomik olarak bir katkı sağlarken şehrin gelişimi, burada oluşan imkanlar bizi de etkiliyor. Ne kadar çok iş imkanı varsa, ne kadar çok iş potansiyeli varsa bu bizim için önemli ve bunu da burada oluşan sanayimiz, ticaretimiz destekliyor. Ben bize verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KONSİAD üyelerine oluşabilecek soruları ve sorunları mutlaka kendilerine ulaştırmalarını isteyen AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir de, ehliyet ve liyakat konusunda sorunları çözmek için azami derecede emek sarf edeceklerini ifade ederek, gönül rahatlığıyla üyelerin her türlü fikri ve düşünceyi kendileriyle paylaşabileceğini söyledi. Gönül belediyeciliğinin gönül ehli olan bir belediye başkanına sahip olduklarını ifade eden Özdemir, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Programın sonunda KONSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Aydın
, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya hediye takdiminde bulundu. - KONYA