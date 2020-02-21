Başkan Pekyatırmacı Akabe Camisi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekyatırmacı Akabe Camisi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı Akabe Camisi'nde vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Hüsamettin Çelebi Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Pekyatırmacı Akabe Camisi'nde vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Hüsamettin Çelebi Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ile istişarelerine devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Hüsamettin Çelebi Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Akabe Camisi'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Hüsammettin Çelebi Mahalle Muhtarı Hacı Duran, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.


Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu' da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu manada Cuma Buluşmalarıyla mahalle sakinleriyle bir araya gelirken mahallelerimizin eksiklerini de yerinde görerek gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Selçuklu'da mahalle kültürünü sürdürmek ve yeni hizmetlerin temellerini atmak için projeler üretmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda mahallelerimizde altyapı ve yeşil alan çalışmalarının yanında sosyal ve sportif tesisler, eğitim ve sağlık kompleksleri yaparak ilçemizin her noktasına değer katmaya devam ediyoruz. Selçuklu'ya kazandırılan her eserde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişimin ve mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit etmemizin büyük payı var" dedi. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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