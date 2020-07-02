Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden Kosova Mahallesi Kapalı Semt Pazarındaki otopark çalışmalarını inceledi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden Kosova Mahallesi Kapalı Semt Pazarındaki otopark çalışmalarını inceledi.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye yatırımlarını incelemeye devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı yapımı devam eden Kosova Mahallesi kapalı semt pazarı otoparkında incelemelerde bulundu. Otopark yapımında çalışan işçilerle görüşen Başkan Pekyatırmacı, çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Kısa bir süre önce hizmete açılan Kosova Mahallesi semt pazarı 5 bin 500 metrekare alana sahip pazarda çelik imalat ve kumandalı cephe elemanları kullanıldı. İzalasyonlu çatı kaplaması uygulanan kapalı pazarın yüksekliği ise altı metre. Pazar yerinde ayrıca alışveriş için gelen vatandaşlar için 5 bin 330 metrekare araç otoparkı yapıldı. Otopark alanında 3 bin 346 metrekare parke, bin 262 metre bordür ve 360 ton sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Pazara gelecek vatandaşlar için 150 araçlık otopark hizmete açılmış oldu.


"Hemşehrilerimizin daha iyi hizmet almasını sağlayacağız"


Halkın talebi noktasında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'daki pazar yerleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla Kosova mahallemizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarı kazandırdık. Yapımını tamamladığımız Kosova Mahallesi kapalı semt pazarı ile hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlayacağız. Buraya yaptığımız otoparkla da burada trafik yoğunluğu olmasını da engellemiş olacağız. Aynı zamanda hemşehrilerimiz pazara geldikleri zaman araçlarını güvenli bir şekilde otoparka koyarak gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilecekler" şeklinde konuştu. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Kosova Mahallesi, Selçuklu, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:10:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]