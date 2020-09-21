Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Seymenler Caddesindeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Seymenler Caddesindeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye yatırımlarını incelemeye devam ediyor. Fen İşleri ekipleri tarafından Seymenler Caddesinde sürdürülen altyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'nun yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren altyapı ve asfalt çalışmalarının planlı ve programlı olarak devam ettiğini, mevsim koşulları elverdikçe de çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Toplamda bin 100 metre uzunluğunda ve 2 bin 679 ton ağırlığında asfalt kullanılan Seymenler Caddesinde aynı zamanda 5 bin 600 metrekare parke ve bin 900 metre bordür çalışması yapıldı.

Selçuklu'ya değer kazandırmak için her geçen gün çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'da bugüne kadar önemli belediyecilik hizmetleri planlanmış ve uygulanmış, şehrin geleceğine yön veren ve planlı gelişmesini öngören çalışmalar yapılmıştır. Şehrimizi geleceğe hazırlarken hemşehrilerimizin beklentilerini de karşılayacak şekilde ve bütün Türkiye'ye örnek teşkil edecek şekilde bir çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda daha önce planlamaya aldığımız noktalarda asfaltlama ve altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz " dedi.

Başkan Pekyatırmacı incelemelerin ardından bölgede yer alan iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ile görüştü. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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