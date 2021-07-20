BAŞKAN PEKYATIRMACI BAYRAM MESAİSİNDEKİ PERSONELİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

BAŞKAN PEKYATIRMACI BAYRAM MESAİSİNDEKİ PERSONELİ ZİYARET ETTİ

BAŞKAN PEKYATIRMACI BAYRAM MESAİSİNDEKİ PERSONELİ ZİYARET ETTİ
Son Güncelleme: 20.07.2021 03:14

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kurban Bayramında da 24 saat görev başında olan Selçuklu Belediyesi ekiplerini mesailerinin başlangıcında görev yerlerine uğurladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kurban Bayramında da 24 saat görev başında olan Selçuklu Belediyesi ekiplerini mesailerinin başlangıcında görev yerlerine uğurladı. Başkan Pekyatırmacı il ve ilçenin huzur ve güvenliği için çalışan emniyet ekiplerini de ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tüm ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmak için 24 saat görevleri başında olan ve Kurban Bayramı dolayısıyla ekstra önlem alan Selçuklu Belediyesi ekipleri ile şehrin huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet ekiplerini görevleri başında ziyaret etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde gece vardiyası için göreve çıkmak üzere hazırlanan ekipleri Belediye tesislerinde ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram süresince ilçenin temizliği için 24 saat boyunca 3 vardiya şeklinde çalışacak olan toplam 360 personele ve acil müdahale ekiplerine kolaylıklar diledi. Tesislerde göreve çıkacak işçilerle tek tek görüşen Başkan Pekyatırmacı, işçilere en ufak bir kazanın dahi yaşanmaması konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ederek görevlerinde başarılar dileyerek göreve çıkan araçların şoförler ve personellerini tesisler çıkışında tek tek selamladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Aksaray ve İstanbul Yolu üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet mensuplarını ziyaret ederek, çeşitli ikramlarda bulundu ve bir süre sohbet etti. Bayram öncesi yoğun trafikten dolayı hiçbir kazanın yaşanmamasını, bu amaçla sürücülerin ve yolcuların güvenliği için görev yapan trafik memurlarının tavsiyelerine azami derecede dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, trafik uygulamasında durdurulan sürücü ve yolculara da çeşitli ikramlarda bulundu ve hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: Habermetre

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Bayram, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler BAŞKAN PEKYATIRMACI BAYRAM MESAİSİNDEKİ PERSONELİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Gizem Örge'den maç sonu duygusal açıklama: Baba, buradayım baba
00:36 Kimliğini Erdoğan vermişti! İşte şampiyonluğun mimarı Vargas'ın Türkiye'ye uzanan öyküsü
23:53 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti
23:50 Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti
23:39 Son Dakika: Filenin Sultanları, Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu
23:20 Aksaray'da sel sonucu yol yarıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:43 Meteoroloji'den 10 ile turuncu ve sarı uyarı! Sel ve su baskınları bekleniyor
22:39 Dünyanın gözü Soçi'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde! Masada Tahıl Koridoru Anlaşması var
21:40 Son Dakika: Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
21:22 Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 05:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: BAŞKAN PEKYATIRMACI BAYRAM MESAİSİNDEKİ PERSONELİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement