Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan bayram mesaisindeki personele ziyaret - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bayram boyunca görev başında olacak personeli, 112 Acil Çağrı Hizmetleri personelleri ve emniyet ekiplerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, her zaman emekçilerin yanında olduğunu bildirdi.

Pekyatırmacı, güzel, bereketli ve huzurlu bir ramazanın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının pekiştirdiği birlik beraberlik ve kardeşlik duygularıyla inşallah bayramımız da güzel geçecek. Bütün emeklerinizden, gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve sevdiklerinizle hayırlı bayramlar diliyorum. Allah birlikte nice ramazanlara ve bayramlara erişmeyi nasip etsin."