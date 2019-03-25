Son Dakika Haberleri: Başkan Pekyatırmacı: "Çanakkale Ruhu Nesiller Boyu Sürecektir"

Başkan Pekyatırmacı: "Çanakkale Ruhu Nesiller Boyu Sürecektir"

1 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve "Bir Hilal Uğruna Çanakkale" isimli tiyatro gösterisi izleyicilerle buluştu.

Başkan Pekyatırmacı:
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ve "Bir Hilal Uğruna Çanakkale" isimli tiyatro gösterisi izleyicilerle buluştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çanakkale ruhunun sürekli canlı tutulacağını ve nesiller boyu artarak devam edeceğini söyledi.

Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Selçuklu Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kahraman ecdadın vatan savunması için verdiği mücadele ruhunu gelecek nesle anlatmak amacıyla hazırlanan 'Bir Hilal Uğruna Çanakkale' isimli tiyatro gösterisi Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Karatay TOKİ Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergiledikleri gösteri izleyenlerden büyük alkış alırken, organizasyon boyunca duygusal anlar yaşandı.

"Çanakkale ruhu dün olduğu gibi bugünde hala canlıdır"

Çanakkale'de şehadet şerbetini içen yiğitlerin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarmanın bir sorumluluk olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Valiliğimizin düzenlediği 18 Mart Çanakkale Anma programında Karatay TOKİ Anadolu Lisesinin canlandırdığı bu tiyatroyu izledik. Bu güzel ve anlamlı tiyatro gösterinin Selçuklu Kongre Merkezinde de oynanması için Milli Eğitim Müdürümüze ricada bulundum. Programı çok fazla duyurma fırsatımız olmamasına rağmen hamdolsun salon hınca hınç doldu. Tüm izleyicilerimize burada oldukları için teşekkür ediyorum. Çanakkale'de 104 yıl önce yedi düvele karşı onların teknik üstünlükte silahlarına karşı bizim ecdadımız iman gücüyle o mücadeleyi kazandı ve cumhuriyetimizin kuruluşunun mayası orada oluştu. Bu zaferle birlikte kurtuluş mücadelemizi en güzel şekilde sonuçlandırdık. Bu Anadolu yurdu Türk yurdu olarak yaşamaya devam ediyor ve öyle de devam edecek. Bizi hiçbir güç buradan çıkaramayacak. 15 Temmuz'da da bu ruhun hala canlı olduğunu gördük. Bizim bağımsızlığımıza, istiklalimize, istikbalimize kast edenler karşılarında her zaman bu Çanakkale ruhunu bulacaklar ve hiçbir zaman onlara geçit vermeyeceğiz. Biz genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bunu her zaman gösterdik" şeklinde konuştu.

Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Benli ise, "Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 18 Mart sadece bizim şanlı tarihimizin değil insanlık tarihinin en önemli, en büyük ve en asil zaferlerinden biridir. Bu vesile ile vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından tiyatro gösterisinde görev alan öğrencilere bayrak ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Bir Hilal Uğruna Çanakkale' isimli tiyatro programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Benli, her yaştan öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:07 Kaynak: İHA

Selçuklu, Çanakkale, Güncel
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