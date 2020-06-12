Başkan Pekyatırmacı'dan 8 mahalleye ziyaret - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı'dan 8 mahalleye ziyaret

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı pandemi süreci sonrası yeni normale geçiş günlerinde sosyal mesafe kurallarına uyarak ilçede bulunan 8 mahallede ziyaretlerde bulundu.

Başkan Pekyatırmacı'dan 8 mahalleye ziyaret, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı pandemi süreci sonrası yeni normale geçiş günlerinde sosyal mesafe kurallarına uyarak ilçede bulunan 8 mahallede ziyaretlerde bulundu.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, pandemi süreci sonrasında yeni normale geçiş günlerinde ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Çatlı, Meydan, Dağdere, Bağrıkurt, Dokuz, Sızma, Yükselen, Ardıçlı mahallelerini ziyaret eden Başkan Pekyatırmacı mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde Başkan Pekyatırmacı, mahalle sakinlerine Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlattı. Ziyaretlerde mahallelere yapılacak ve planlanan işler istişare edilirken, vatandaşlardan gelen istek ve öneriler de dinlendi.


Pandemi sürecinde mahallelere olan ziyaretlerine ara veren ve yeni normal sürecinde mahallelere ziyarete giden Başkan Pekyatırmacı sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pandemi sürecinde vatandaşlarla bir araya gelemedik. Elhamdülillah bu günlerde virüs etkisini azalttı ve yeni normal sürece geçiş yaptık. Biz de sadece fiziken olan mesafe kuralına uyarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Uzun süre bir araya gelemediğimiz vatandaşlarla özlem giderdik, istek ve önerilerini dinledik. Bu süreçte vatandaşlarımızın aksatmadan hizmetimizi sürdürdük. İnşallah bu normalleşme sürecinin tamamen bittiği ve hepimizin bir arada olduğu günlere tekrar en kısa sürede döneriz. Önemli olan bu günlerde rehavete kapılmamak" diye konuştu. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Dağdere, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı'dan 8 mahalleye ziyaret - Son Dakika

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