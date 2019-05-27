Son Dakika Haberleri: Başkan Pekyatırmacı'dan esnaf ziyareti

Başkan Pekyatırmacı'dan esnaf ziyareti

5 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı'dan esnaf ziyareti, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her akşam faklı bir mahallede Teravih Namazı sonrası ilçe halkıyla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazanın gündüzünde de farklı vesilelerle esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, ziyaretler kapsamında Adalhan, Kültürpark ve Zafer çevresindeki esnaflarla bir araya geldi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı vatandaşların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

"Ramazan bereketini her anlamda yaşıyoruz"

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın birleştirici gücüne ve gönül dünyamıza kattığı güzelliklere vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnaf kardeşlerimizle hasbihal ettik ve Ramazanın bereketini konuştuk. Bu ayda Konyamızda her anlamda manevi bir yapının oluştuğuna tanıklık ediyoruz. İyilik, sabır ve paylaşma ayı olan Ramazan'da birbirimize olan diyaloğumuz her zamankinden daha üst seviyelere ulaşıyor. Hep birlikte oruçlarımızı açıp, yine aynı safta birleşerek ibadet ettiğimiz bu ayda Rabbimiz tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadet ve dualarımızı kabul etsin" dedi.

Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı ve mükafatlarının sınırsız olarak verildiği mübarek Ramazan Ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşadıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Her güzel şey gibi Ramazan ayının da sonuna geldik. Bu vesile ile bütün hemşehrilerimizin Ramazan ayının kalan günlerini sağlıcakla tamamlamalarını ve ardında bayrama tüm sevdikleriyle birlikte kavuşmalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:47 Kaynak: İHA
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