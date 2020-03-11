Başkan Pekyatırmacı'dan İstiklal Marşı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekyatırmacı'dan İstiklal Marşı mesajı - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı'dan İstiklal Marşı mesajı

6 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Pekyatırmacı'dan İstiklal Marşı mesajı, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 99. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Mehmet Akif Ersoy'un vatan ve bayrak aşkının Kurtuluş Savaşı'nda milli ruhun uyanmasında etkili olduğunu vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Milli mücadele savaşının verildiği dönemde Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımız, cephedeki askerlerimize moral vermiş ve milli mücadelenin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Dünyada hiçbir benzeri olmayan Kurtuluş Savaşı'nın, benzeri olmayan bir milli marşa ihtiyacı olduğunu gören Gazi Meclisimiz yaptığı yarışmada Ersoy'un şiirini birinci seçerek Milli Marş olarak 12 Mart 1921'de kabul etmiştir. Mehmet Akif Ersoy milletin parasıyla marş yazılmayacağını belirterek ilk başta yarışmaya katılmaması ve katıldıktan sonra da kazandığı ödülü Darülmesai'ye bağışlaması Milli Mücadeleye yaptığı büyük katkıyı göstermektedir. Tüm bunların yanında İstiklal Marşını millete armağan eden Mehmet Akif Ersoy, Safahat isimli eserine de İstiklal Marşını milletin marşı olduğu için almaması millet sevgisini bizlere bir kez daha göstermiştir. Millet olarak bizim görevimiz İstiklal Şairi Akif'i yad ederken Milli Marşımızın ebediyen okunması ve bayrağımızın göklerden inmemesi için mücadele vermektir. Bu duygu ve düşüncelerle Merhum İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor, İstiklal Marşının kabulünün 99. yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
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