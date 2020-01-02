Başkan Pekyatırmacı'dan Türk Kızılayı Selçuklu Şubesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekyatırmacı'dan Türk Kızılayı Selçuklu Şubesine ziyaret - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı'dan Türk Kızılayı Selçuklu Şubesine ziyaret

6 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türk Kızılayı Selçuklu Şubesini ziyaret ederek gerçekleştirilen aylık yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Başkan Pekyatırmacı'dan Türk Kızılayı Selçuklu Şubesine ziyaret, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türk Kızılayı Selçuklu Şubesini ziyaret ederek gerçekleştirilen aylık yönetim kurulu toplantısına katıldı.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türk Kızılayı Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya Kartal'ı ziyaret ettiği programda, Başkan Kartal'ın daveti üzerine şubenin yönetim kurulu toplantısına katıldı. Programda Başkan Pekyatırmacı'ya Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'de eşlik etti.


Başkan Zekeriya Kartal ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Türk Kızılayı şehrimizde, ülkemizde ve dünya genelinde nerede ihtiyaç varsa sosyal sorumluluk bilinciyle çok büyük çalışmalar gerçekleştirmektedir. Merkezine insanı alan hizmet anlayışıyla çalışan Türk Kızılayı, Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yönüyle milletimizin gönlünde ayrı bir yeri bulunmaktadır" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür eden Türk Kızılayı Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya Kartal "Selçuklu Belediyesi olarak şehrimizin gelişimi ve belediyecilik adına önemli işlere, örnek olacak projelere imza atıyorsunuz. Selçuklu Belediyesinin desteğini yanımızda görmekten dolayı mutluyuz" diye konuştu.


Türk Kızılayı Selçuklu Şubesinin, Genel Merkezi'nin talimatı ile yıl içerisinde kurulmuş yeni, genç ve dinamik bir şube olduğunu ifade eden Başkan Kartal, "24 Şubat 2019 tarihinde yapmış olduğumuz olağan genel kurul seçimleri ile şube başkanlığına seçildim. Şubemiz yönetim kadrosunda 20 arkadaşımız görev almaktadır. 30 Ekim 2019 tarihi ile resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Türk Kızılay Selçuklu Şubesi çatısı altında çalışıyoruz. Kızılayımız, 140 yıldır çalışmalarını gönüllülük esasına göre yürütmektedir. Çalışmalarda temel gücümüz yardımsever Türk halkıdır. Biz binlerce yıllık tarihimizi, şanlı zaferle taçlandırmış bir milletiz. Allah'ın izniyle her zorlu aşacağımıza inanıyoruz. Desteklerinden dolayı tüm kurumlarımıza ve Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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