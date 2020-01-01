Başkan Pekyatırmacı'dan yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı'dan yeni yıl ziyaretleri

6 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2020 yılının ilk saatlerini görevi başındaki kamu görevlilerini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek karşıladı.

Başkan Pekyatırmacı'dan yeni yıl ziyaretleri, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2020 yılının ilk saatlerini görevi başındaki kamu görevlilerini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek karşıladı.


Konya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ve nöbetçi emniyet ekiplerini ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'nun huzuru ve güveni için ailelerinden uzak bir gece geçiren çalışanlarla sohbet ederek fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekili Usta telsiz anonsuyla görevi başındaki tüm çalışanlara kolaylıklar diledi. Buradaki ziyaretin ardından Ankara ve Aksaray yolundaki polis kontrol noktası da ziyaret edildi.


"2020'nin ilk bebeğine 'Hoş geldin' dedi"


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç ile birlikte 2020'nin ilk saatlerinde Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan kız bebeği ziyaret etti. Mehmet ve Melike Sarıbacak çiftinin 4. aynı zamanda 2020'nin de ilk bebeği olan bebeğe ailesine ve vatanına hayırlı evlat olmasını dileyerek hediyesini takdim etti.


Her fırsatta hemşehrilerinin yanında olmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı: "2020 yılının ilk bebeğinin dünyaya gözlerini açmasına şahit olduk. Hediyesini takdim ettik ve bebeğimizi burada karşılamış olduk. 2019 yılı ülkemiz için Konyamız için güzel gelişmelerin olduğu bir yıl oldu. İnşallah 2020 yılında da hem ülkemizde hem de şehrimizde güzel gelişmelerin olması için biz de gayret ediyoruz, dua ediyoruz. Bu esnada 2020 yılının ilk dakikalarında hem 112 Acil Harekat Merkezimizde hem Ankara Yolunda ve Aksaray Yolunda görev yapan emniyet birimlerimizi ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Ziyaretimizde son durakta Dr.Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk


Hastanemizde yeni doğan bebeğimiz oldu. Ben yeni doğan bebeğimize hayırlı ömürler, ailesine, vatana ve millete hayırlı evlat olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:06 Kaynak: İHA
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