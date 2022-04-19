Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

19.04.2022 13:52
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ramazanda da ilçeye bağlı mahalleri ziyaret ediyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ramazanda da ilçeye bağlı mahalleri ziyaret ediyor.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pekyatırmacı'nın, Tatköy, Sulutas, Sarayköy mahallelerinin ardından Ardıçlı, Bilecik, Bağrıkurt, Sızma ve Dokuz mahallerinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle görüştüğü belirtildi.

Vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Pekyatırmacı'nın, mahallelere yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri de anlattığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pekyatırmacı, ilçenin farklı mahallerinde sürpriz ev ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilerin yanı sıra engelli, ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşların da iftar sofralarına konuk oluyor. Pekyatırmacı, Sancak Mahallesi MTA Katip Çelebi Cami, Yazır Mahallesi Ecdat Cami ve Feritpaşa Mahallesi İmamoğlu Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz sonrası vatandaşlar ile görüşen Pekyatırmacı çocuklarla teravih buluşmaları kapsamında düzenlenen Hacivat - Karagöz gölge oyununu izledi. Pekyatırmacı, gece mesaisi yapan belediye personeli ile sahur bereketini yaşayarak aynı sofrada buluştu."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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