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Başkan Pekyatırmacı: "Dualarımız Mehmeçik ile beraber"

1 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Cuma Buluşmaları kapsamında Işıklar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı:

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Cuma Buluşmaları kapsamında Işıklar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalar bu hafta Işıklar Mahallesinde gerçekleştirildi. Özdilek Camisinde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi.


"Dualarımız Mehmetçik ile beraber"


Buluşmada konuşan Başkan Pekyatırmacı, dualarının vatan savunması uğrunda gözünü kırpmadan canını veren Mehmetçikle olduğunu söyledi. Başkan Pekyatırmacı, "Bizler bu topraklar üzerinde hizmet üretiyoruz, vatandaşlarımızın refahı için gayret gösteriyoruz, özgürce günlük yaşamımıza devam edebiliyoruz ancak bunları yapabilmemize imkan sağlayanın bu topraklar için gözünü kırpmadan canını veren Mehmetçiğimiz sayesinde olduğunun bilincindeyiz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Ecdadımızın kanıyla bedel ödeyerek bize emanet vatanımızın nöbetini şimdi Mehmetçik tutuyor. Milletimizin istiklal ve istikbali için sürdürülen bu mücadelede dualarımızla her zaman kahraman askerimizin yanındayız. Bu vatan için canını feda eden, bizlerin huzur ve güveni içini her türlü zorlu koşullarda mücadelesini sürdüren tüm güvenlik güçlerimize millet olarak şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde hain terör örgütü mensuplarıyla girdikleri çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.


Programda Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Işıklar Mahalle Muhtarı Ahmet Ünveren, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
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