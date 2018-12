Başkan Pekyatırmacı: "Hemşehrilerimizin Görüş ve Önerilerine Öncelik Veriyoruz"

Halk Günü toplantıları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Konya 'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kendilerine iletilen her fikrin önemli olduğunu söyledi.Selçuklu'da yerel yönetimlerde katılımcılığı sağlamak ve ortak akıl çerçevesinde vatandaşların taleplerine doğru ve hızlı çözüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen halk günü toplantıları devam ediyor. Vatandaşların, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile yüz yüze görüşerek belediye hizmetleri konusunda istek ve önerilerini ilettikleri Aralık Ayı Halk Günü Toplantısı Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Başkan Pekyatırmacı, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi, Selçuklu'da bulunan herkesin yönetimde fikirleriyle yer alabileceğini belirtti.Hizmet kalitesinin ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla bu tür programların son derece faydalı olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, belediye kanunu ve yönetmelikler kapsamında görüşülen her konunun detaylarını incelediklerini ve uygun olan taleplerin hayata geçirildiğini kaydetti. Halk Günü toplantılarının Selçuklu'da birliktelik ruhuna uygun bir şekilde ilçeye değer katan bir çalışma olduğunu ifade eden Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiğimiz 'Halk Günü Toplantıları' ile hemşehrilerimizle bir arada oluyoruz. Ziyaretimize gelen tüm hemşehrilerimizin istek ve önerilerini alarak değerlendiriyoruz. Burada tüm fikirlere önem veriyoruz ve dinlediğimiz her fikirden yararlanmaya çalışıyoruz. Yakın, orta ve uzun vadede yapılması gereken hizmetleri ayırıyor ve öncelik sırasına koyuyoruz. Bu da belediye olarak bizim hizmet gücümüzü artırıyor" ifadelerini kullandı - KONYA