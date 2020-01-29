Başkan Pekyatırmacı:

Selçuklu Kent Konseyi 2020 yılı Ocak ayı Olağan Genel Kurul toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleşti.



Şehir yaşamında hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ortak karar alma ve sosyal yardımlaşma gibi birçok konuda şehre yön veren önemli çalışmaları gerçekleştiren Selçuklu Kent Konseyi, demokratik katılımlı çalışmalarını sürdürüyor. Katılımcı demokratik yönetimin örneğini sergileyen Selçuklu Kent Konseyi 2020 Ocak ayı Olağan Genel Kuruluna Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, İlçe Sağlık Müdürü Saliha Acar, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Kaymakamlığına bağlı birimler, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, Siyasi Parti - Sendika - Oda ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve Selçuklu Gençlik Meclisi Üyeleri katıldı.



"Kent Konseyimizden en iyi şekilde istifade ediyoruz"



Selçuklu Belediyesi olarak kent konseyine her zaman olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu toplantılar sizlerin katılımıyla anlamlı hale geliyor, sizlerin katkısıyla zenginleşiyor. Kent Konseyi demokratik katılım için kentimizde bulunan hem kurumların, hem sivil toplum örgütlerinin hem de yönetimde ve yürütmede görev alan birimlerin ortak platformu, ortak alanıdır. Bu nedenle Kent Konseyimizden en iyi şekilde istifade ediyoruz. Bu kapsamda inşallah Genel Kurul sonrasında artık Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi ve Engelli Meclisi ile ilgili bütün kurulma aşamalarını tamamlamış olacağız. Bundan sonra meclislerimiz aktif olarak çalışmaya başlayacaktır. Kent Konseyimizin idari yapısının oluşumunda rahat bir çalışma ortamı temin edebilmek için Kent Konseyine yeni bir yer arayışımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Kent Konseyimizi rahat bir şekilde çalışabileceği ortamı da temin etmiş olacağız. Bunun da müjdesini ben buradan vermek istiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak Kent Konseyine her zaman desteğimiz devam edecektir. Bütün paydaşlarımızla birlikte hareket ederek elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada katkıda bulunan arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Hemşehrilerimizin yerel yönetime katılımları ile memnun oluyoruz"



Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, "Öncelikle Elazığ ve Malatya da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Allah'ın böyle acıları tekrar göstermemesini niyaz ederim. Burada tek sevindirici konu böyle bir acı günde toplumumuzun bir araya gelip birleşmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Kent Konseyinin amacı çok ortaklı yönetim tarzının yerleşmesini sağlamak, Selçuklu halkıyla birlikte eylem planı hazırlamak, uygulamak ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmek, uzlaşma kültürünü geliştirmek. Dolayısıyla yerel yönetimin karar alma sürecine halkın katılımını sağlamayı amaçlanmaktadır. Özet olarak konsey gönüllülük esasına göre çalışan kentimizin çağa uygun yaşanabilir, olmasına katkı sağlamak, projeler üretmek amacı taşımakta olup siyasi bir oluşum değildir. Gerek yerel yönetime halkın katılımını sağlayan çalışmalarımız, gerek kalkınma ve kentleşmeye yönelik faaliyetlerimizle sizlerle hareket etmenin gururu içerisindeyiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim" şeklinde konuştu.



Genel kurul toplantısı, dilek ve temennilerin dile getirilmesi ile sona erdi. - KONYA