Başkan Pekyatırmacı Parsana Pazar Yerini İnceledi - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesi'nde devam eden pazar yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, pazar yerinin kısa sürede tamamlanarak mahallenin hizmetine sunulacağını söyledi.

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Parsana Mahallesine pazar yeri kazandırıyor. 8 bin 100 metrekare alanda yapılan pazar yerinde altyapı, kaldırım ve asfaltlama işleri devam ediyor. Parsana Mahallesi'nin önemli bir eksiğini tamamlayacak olan pazar yerinde araçlar için bir de otopark bulunuyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Parsana Mahallesi'nde yapımı devam eden pazar yerinde incelemelerde bulundu. Pazar yeri hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, mahallenin önemli bir eksiğinin giderildiğini söyledi.

Başkan Pekyatırmacı; "Mahallemizin önemli bir eksiğini tamamlıyoruz"

Mahallelerin ihtiyaçları noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Mahallelerimizin okul, cami, pazar yeri gibi ihtiyaçlarını tamamlama anlamında çalışmalarımız sürüyor. Parsana Mahallemizin de önemli eksiklerinden bir tanesi pazara yeriydi. Çalışmalarımız başladı ve kısa bir sürede burada bir pazar yeri oluşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Pazar yerimizin mahallemize, hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.