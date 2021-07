Başkan Pekyatırmacı personelle bayramlaştı - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bir araya gelerek bayramlaştı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dokuz günlük bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde belediye personeli ile bir araya gelerek gönül selamı ile bayramlaştı. İlk olarak Selçuklu Belediyesine ait fidanlıkta personel ile bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, daha sonra Sakarya Zabıta Karakolu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tesisler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ile bayramlaştı. Başkan Pekyatırmacı son olarak Belediye Hizmet Binası ve Sosyal Tesis binasını ziyaret ederek personelin yanı sıra hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşların da bayramını kutladı. Başkan Pekyatırmacı, bayramlaşma esnasında bütün personele aşı konusunda uyarıda bulunarak, aşı yapmaları noktasında tavsiyelerde bulundu.

"Aşı yaptırmak milli bir görev haline geldi"

Covid-19 vakalarının tekrar yükselişe geçtiğini hatırlatan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu sürecin nereye gideceğini kestiremiyoruz. Bildiğimiz tek şey şuan en koruyucu etken olan aşı yaptırmak. Bu konu şu an herkesin neredeyse milli bir görevi haline geldi. Bayram sürecinde gördük ki aşı karşıtı olan kimseler bir gün geliyor bu virüse yakalanıyor ve geri dönülemez bazı süreçleri başlatmış oluyorlar. Mümkün olduğu kadar aşı olmamız ve çevremizdekileri bu konuda uyarmamız gerekiyor. Bayramdan hemen önce Konya'mızın yeni cazibe merkezi olacak olan Selçuklu Seyir Tepesini vatandaşlarımızın bu yaz günlerinde istifade etmeleri için hizmete açtık. Bundan sonra herkes oraya gidecek ve bundan sonra da Konya'ya gelen herkes Seyir Tepesinden Konya'yı izleyecek. Kent Konseyimizin altında Çevre ve Sıfır Atık Meclisimizi kurduk. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bütün belediye çalışanlarımızın bu platformun doğal bir üyesidir. Çevre konusunda da bütün arkadaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyorum. Bu konuda meclisin en önemli görevleri insanları çevreyi kirletmemek için bilgilendirmek. Bu noktada her zaman temizlemekle çevreyi temiz tutamayız, öncelikle kirletmemek gerekiyor. Bu noktada hedefimiz Selçuklu'da yaşayan herkesin gönüllü olması ve bu platformla birlikte daha temiz bir Selçuklu için gayret edeceğiz. Biz her zaman çalışanlarımızın yanındayız. Sendika ile yaptığımız sözleşmede bayram dönemlerinde verilecek ikramiyeler belliydi ama Büyükşehir Belediyemizle birlikte üç merkez ilçe belediyeleri olarak karar aldık ve Kurban Bayramında ilave bir ikramiye verilmesini karar aldık. Her zaman çalışanlarımızın hakkını koruma anlamında gerekli hassasiyeti gösterdiğimizi bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu. - KONYA