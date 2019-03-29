Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'nun Başarısında Birliktelik Ruhu Var"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Karatay Sanayi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Karatay Sanayi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile ilçe halkıyla buluşmaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Karatay Sanayi oldu. Cuma Namazı öncesinde de Karatay Sanayi esnafını ziyaret ederek istişarelerde bulunan Başkan Pekyatırmacı, Yeni Cami'de kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.



Selçuklu'nun 650 bini aşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Amacımız Selçuklu'nun 72 mahallesine en iyi hizmeti sunmak. Bunun için vatandaşlarımızla sürekli birlikteyiz ve sürekli istişare halindeyiz. Gerek mahalle gerekse esnaf ziyaretlerimizle halkımızı dinliyor, onların talep ve önerilerini dikkate alıyoruz. Selçuklu'da bugüne kadar yapılan hizmet ve güzelliklerde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ve birliktelik ruhunun büyük payı var. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın ve ilçemize güzel hizmetler kazandırmayı nasip etsin" dedi. - KONYA

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