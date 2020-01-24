Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu sorunsuz bir kış geçiriyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekyatırmacı: 'Selçuklu sorunsuz bir kış geçiriyor' - Son Dakika

Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu sorunsuz bir kış geçiriyor"

6 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği cuma buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor.

Başkan Pekyatırmacı:

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği cuma buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor.


İstişare ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adres Sancak Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, T.E.K. Muradiye Camisinde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Cuma buluşmalarında belediye hizmetlerini halka anlatırken, mahallelerin de ihtiyaçlarını yerinde tespiti noktasında büyük katkı sağladığını belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, tüm belediye personelinin her türlü koşulda vatandaşlara hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi. Selçuklu Belediyesi olarak her koşulda vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Tüm belediye personelimizle birlikte milletimizin ilçe halkımızın talep istek ve önerilerini alarak Selçuklu'yu en iyi seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Gerek merkez mahallelerimizde gerekse dış mahallelerde halkımızın sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekibimiz özverili bir gayret gösteriyor. Ayrıca soğuk hava koşullarının arttığı bugünlerde sokak hayvanlarımız için de gerekli tüm tedbirleri alıyor, onlar içinde gerekli besleme ve barınma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.


Cuma buluşmalarında Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve partililer de eşlik etti. - KONYA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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