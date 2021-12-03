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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor" - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor"

03.12.2021 17:21
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille'nin yapılan yatırımlar sonrası turistlerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille'nin yapılan yatırımlar sonrası turistlerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında geldiği Sille'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların öneri ve isteklerini dinleyen Pekyatırmacı, burada yaptığı konuşmada, Selçuklu Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerinin Sille'nin değerine değer kattığını belirtti.

Sille'nin 5 bin yıllık önemli bir kültür vadisi olduğunu dile getiren Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

" Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille, içinde birçok tarihi ve kültürel zenginliği barındırıyor. Selçuklu Belediyesi olarak tarihi misyona sahip çıkma adına bugüne kadar Sille'de önemli projelere imza attık. Başta ibadethane restorasyonları, sokak sağlıklaştırmaları ve cephe iyileştirmeleri olmak üzere çok geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar meyvesini verdi ve Sille her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezi haline geldi. Konya'ya gelen turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor. Bütün bu çalışmalar şehrimizin turizm gelirine önemli kazanım sağlıyor."

Başkan Pekyatırmacı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sille'de misafir ettiği Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileriyle de Cuma sonrası bir araya geldi.

Programda Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Cuma, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: 'Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Turistler artık Sille'yi görmeden Konya'dan ayrılmıyor" - Son Dakika
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