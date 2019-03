Başkan Pekyatırmacı, Yatırım ve Hizmet Dönemini Değerlendirdi

Konya'nı merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da bir yıla yaklaşan yatırım ve hizmet dönemini değerlendirdi.

Konya'nı merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'da bir yıla yaklaşan yatırım ve hizmet dönemini değerlendirdi.



Özel bir TV kanalının canlı yayın konuğu olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'nun bir yılını değerlendirdi. Selçuklu'ya değer katacak birçok iş ürettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yapımı devam eden işlerin yanı sıra yeni dönem hedefleriyle ilgili de açıklamalar yaptı. Belediyeciliğin süreklilik isteyen bir iş olduğunu ve hizmet yarışının bitmediğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'da bayrağı devralalı kısa bir süre oldu. Ancak önceki dönemden değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile birlikte yürüttüğümüz, başladığımız işleri hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor. Selçuklu 650 bin nüfusu ile çok büyük bir ilçe ve her alanda hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz" dedi.



"4 kapalı spor salonu yapıyoruz"



Selçuklu'da devam eden çok sayıda proje olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "En başta gençlerimiz için yürüttüğümüz projeler var. 4 tane kapalı spor salonu projemizin yapımı farklı okullarda devam ediyor. Bununla birlikte Konya Organize Sanayi Bölgesi Kapalı Spor Salonunu ile Kaplanlar Kapalı Spor Salonunun inşaatı tamamlanarak teslim edildi" dedi.



Selçuklu'da Esenler Mahallesi Kapalı Pazarının tamamlanarak faaliyete geçtiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Kosova, Bosna Hersek ve Özalkent Mahallerine kazandırılacak olan kapalı pazar yerlerinin yapımının devam ediyor. Bunların yanı sıra planladığımız Yazır, Dumlupınar ve Sancak Pazar Yerlerinin de projeleri hazır. İnşallah yeni dönemde de bunların ihalelerini yapıp yapımına geçmiş olacağız" dedi.



"Mahalle konaklarımız ilçeye değer katıyor"



Selçuklu'da ilçenin hemen hemen her noktasına Mahalle Konağı kazandırdıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Olmayan diğer mahallerimiz için de proje çalışması ve inşaat faaliyetlerine devam ediyoruz. Bosna Hersek, Beyhekim Mahallerinde yapım çalışmaları sürerken Buhara Mahallesi'nde çalışmalar tamamlanmak üzere. Bununla birlikte Yazır Mahalle Konağımızın tüm yapım ve diğer çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde inşllah burayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olcağız" ifadelerini kullandı.



"Eğitim önceliğimiz"



Selçuklu'da eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgiler de paylaşan Başkan Pekyatırmacı, "Senenin başında 4 anaokulunu faaliyete geçirmiştik. 3 tane Anaokulumuzun da yapımı devam ediyor. İnşallah onları da kısa süre içerisinde Milli Eğitime teslim edeceğiz. Yine büyük bir yatırım olarak Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi Ek Binaları ve Spor Tesisin yapımı hızla devam ediyor. 17 Milyon TL'nin üzerinde bir ihale bedeli ile eğitim alanında en büyük yatırımlarımızdan biri. Yine 1000 kişilik yurdumuzun yapımı tamamlandı. İçerideki teşrif işleri devam ediyor. İnşallah teşrifi tamamlandığında öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Yine Türkiye'nin en değerli eğitim projelerinden biri olan ve Selçuklu Belediyesi'nin en önemli markalarından biri olan SEDEP 7. yılında da başarı ile uygulanmaya devam ediyor" diye konuştu.



"Olimpiyatlara daha çok sporcu yetiştirmek istiyoruz"



Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi kuracakları ile spora ve çocuklara dair çok önemli hedeflere ulaşacaklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi Spor Kulübünde 2018 yılı içerisinde 30 bine yakın öğrenci yaz ve kış spor okullarında spor yaptı. Bunun dışında 13 bin 596 lisanslı sporcumuz var ve 20 branşta 68 tesiste Selçuklu Belediye Spor Kulübü Spor Kulübü olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu faaliyetler devam ederken biz artık yeni bir süreci başlatmak istiyoruz. Konya'mızın merkezinde 1 milyon 300 bin nüfusumuz var bu nüfusa sahip bir büyük şehirde artık milli sporcuların yanında bizim olimpiyatlara sporcu yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de kısa süre içinde 'Şampiyonlar Aşkla Yetişir' isimli bir proje başlattık. Pilot bir uygulamayla spor okullarımızdaki çocuklarımızı belli bir seçmeye tabi tuttuk. Bu seçmeler neticesinde çocuklarımızın spora olan ilgilerini, kabiliyetlerini, fiziki durumlarını, hangi branşta hangi spor dalında başarılı olabileceklerini tespit ediyoruz. Sporcu seçme faaliyetlerini yürütürken 16 farklı istasyonda çocuklarımızın fiziksel yapılarını, el göz koordinasyon durumlarını belli konularda hangi kabiliyetlere sahip olduklarını, ayak ölçülerini, taban yapılarını, karış ölçülerini, zıplama seviyelerini ve buna bezer pek çok özelliklerini tespit edip bir karneyle ailelerine teslim ediyoruz. Ailelerimiz çocuklarını istedikleri gibi yönlendirebilirler ama bizim maksadımız burada bir rehberlik yapmak. Tespit ettiğimiz yetenekli çocuklarımızla artık özel bir sistemle yetiştirerek milli sporcu olma noktasında ve ardından olimpiyata katılma noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Önümüzdeki dönemde Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezini inşallah Konyamıza Selçuklu Belediyesi olarak kuracağız" dedi.



"Gençlerimiz için güzel projeler üretmek için çaba sarf ediyoruz"



Gençlerle ilgili öğrencilerle ilgili bir çok proje ürettiklerinin altını çizen Başkan Pekyatırmacı, "En başta Bosna Hersek Mahallesinde Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinde üniversiteli gençlerimiz çok önemli aktivitelerde bulunuyorlar. Selçuklu Kent Konseyimizin bünyesinde bulunan Selçuklu Gençlik Meclisimiz de onların bu çalışmalarına öncülük yapıyor. Belediyemizin 77 adet kütüphanesi var Selçuklu Belediyesi kütüphane sayısı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı olarak Türkiye'de tek. Bu kütüphanelerimizden hem gençler hem de mahallede bulunan vatandaşlarımız istifade ediyorlar. Merkezdeki İl Halk Kütüphanesinde gençlerimiz yer bulma noktasında sıkıntı yaşıyor. Selçuklu'nun nüfusu çok yoğun olduğu için özellikle üniversite öğrencilerinin ihtiyacını da karşılayabilecekleri şekilde bütün gençlerimizin rahatlıkla ulaşabileceği ve geldikleri zaman içerisinde her türlü sosyal aktiviteyi de gerçekleştirebilecekleri her türlü olanağa sahip bir şehir kütüphanesini Selçuklu'ya kazandırmak için proje faaliyetlerine başladık. Biz gençlerimizin kitaba ve kütüphaneye ilgisini gördükçe memnun olarak daha güzellerini yapmak için çaba sarf ediyoruz. Selçuklu Şehir Kütüphanesinde gençlerimizin kitaplara ve okumaya olan ilgisi artacak. Özellikle üniversite ve yüksek lisans öğrencilerimiz ihtisas alanlarına yönelik ihtisas kitaplarını bu kütüphanemizde bulabilecekler. İnşallah önümüzdeki dönem büyük bir şehir kütüphanesini Selçuklu ilçemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.



Başkan Pekyatırmacı konuşmasının sonnuda 22 Mart Cuma Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştireceği büyük mitinge tüm Konyalı hemşehrilerini davet etti. - KONYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı

Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu

Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor

Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır