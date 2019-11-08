Başkan Per,

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Eşsiz fedakarlık ve kahramanlık yapan Türk Milletine önderlik eden ve zaferlere ulaştıran Atatürk'ü saygıyla ve özlemle yad ediyoruz " dedi.



Başkan Hüseyin Per, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Atatürk, Türk Miletine en zor zamanlarda umut ışığı olmuş ve zaferler kazandırmıştır. Bizler de Atatürk'ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine bıraktığı ve yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Onun bu millet için yaptığı fedakarlıkları ve kahramanlıkları yetişen yeni nesillerimize ısrarla anlatacağız. İçinde bulunmaktan şeref duyduğumuz Türk Milleti, ne Atatürk'ü ne de O'nun kazandırdıklarını asla unutmayacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." - KAYSERİ