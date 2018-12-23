Son Dakika Haberleri: Başkan Pınar Gazetecilerle Buluştu

Başkan Pınar Gazetecilerle Buluştu

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar, ilçedeki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Pınar Gazetecilerle Buluştu, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar, ilçedeki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede düzenlenen kahvaltı programına Başkan Abdurrahman Pınar, Meclis Başkanı İzzettin Metin, yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı. Burada konuşan YÜTSO Başkanı Pınar, 8 aylık çalışmaları hakkında medya mensuplarına bilgilendirmede bulundu. Yüksekova'nın bir değil, birçok sorununun olduğunu söyleyen Başkan Pınar, "Bunun için toplumun tüm dinamiklerinin istişare halinde olması gerekiyor. Özellikle yerel ve ulusal medyaya çok önemli görevler düşüyor" dedi.

Soru-cevap şeklinde devem eden program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:08 Kaynak: İHA

Pınar, Güncel
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