Başkan Piriştina Bucaspor Taraftarlarıyla Bir Araya Geldi

Her zaman Bucaspor'un arkasında olmalarına rağmen çıkan tartışmaları anlamakta güçlük çektiklerini belirten Başkan Piriştina, "Yemeğinden mazotuna, takım otobüsünden formasına, taraftar ulaşımından yabancı futbolcu ödemelerine kadar her türlü talebi karşıladık. Takımı ipten aldık. Buca Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek, var gücümüzle Kulübümüzün güzel günler yaşaması için çalışırken Belediyemiz hiç destek olmuyormuş gibi açıklamalar yapılıp kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini anlamıyorum" dedi.

Bucaspor taraftar temsilcilerini makamında ağırlayan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina,her zaman Bucaspor'un yanında olduklarını vurguladı. Yaşanan tartışmaları anlamakta güçlük çektiklerini ifade eden Başkan Piriştina, "Yemeğinden mazotuna, takım otobüsünden formasına, taraftar ulaşımından yabancı futbolcu ödemelerine kadar her türlü talebi karşıladık. Takımı ipten aldık. Bucaspor Başkanı bana 7 tane maddelik liste verdi. Harfiyen yaptım.Gıda, giyim, yakıt, ulaşım desteğinin yanında kulübün Olduruk Tesisleri'nde başlattığımız yenileme ve tadilat çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bucaspor tesislerinde bir binayı misafir kulüp ve ekiplerin konaklayabilmeleri için kiralayabilecek hale getirerek sürekli gelir kaynağı yaratma yönündeki tadilat çalışmalarımız halen devam ediyor.Kulübün ayni ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladığımız gibi her mali krizinde de devreye girerek gerek küme düşmesine gerekse puan silinmesinin önüne geçtik. Bucasporun yanında olan iki kurum var. Biri belediye ve ne istedilerse yapmamıza rağmen durmadan tartışılıyor. Anlamak mümkün değil, yukarda Allah var" diye konuştu.

BUCASPOR'UN İÇİNE SİYASET SOKMAYALIM

Bucaspor'un futbolcu ve personel maaşları harici tüm giderlerini belediye olarak karşıladıklarını belirten Başkan Levent Piriştina, "Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Buca Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek, var gücümüzle Kulübümüzün güzel günler yaşaması için çalışırken Belediyemiz hiç destek olmuyormuş gibi açıklamalar yapılıp kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini anlamıyorum. Hatta maç kazanılması durumunda 25 bin lira prim vereceğimi söyledim. Belediyenin elinden daha ne gelir? En krizsiz olacağımız zamanda kriz yaratılıyor. Bizim kimseyle davamız yok. Kimseyi kırmayalım, Bucaspor'un içine siyaset sokmayalım. Bize inanın güvenin, sabırlı ve dikkatli adımlar atın, soğukkanlı olun. Yetişebildiğimiz yere kadar yetişiyoruz. Niyetimiz iyi, provokasyonları ortadan kaldıralım" dedi.

Başkan Piriştina'nın ayrıntılı açıklamalarıyla rahatlayan Bucaspor taraftar temsilcileri, destekleri içinBaşkan Piriştina'ya teşekkür ederekBucaspor atkısı hediye ettiler.