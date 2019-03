Başkan Piriştina, Muhtarlarla Vedalaştı

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, muhtarlarla buluşarak vedalaştı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, muhtarlarla buluşarak vedalaştı. Her şeyin bir kenti sevmekle başladığını vurgulayan Piriştina, "Bizim Buca'ya olan sevdamız 1939'da faşist saldırılar nedeniyle Balkanlar'dan Buca'ya göçen dedemle başladı. Ne mutlu ki bana on yıllar sonra belediye başkanı olarak bu kenti yönetmek nasip oldu ve onurların en büyüğünü yaşadım. Benden yana hakkım helal olsun. Allah sizden razı olsun" dedi.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ilçede görev yapan 47 mahalle muhtarıyla Buca Gölet Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Levent Piriştina, Buca'da belediye başkanlığı görevinde bulunmanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu ifade etti. Buca'ya olan sevdalarının 1939 yılına dayandığını anlatan Başkan Piriştina, "Bizim Buca'ya olan sevdamız 1939'da faşist saldırılar nedeniyle Balkanlar'dan Buca'ya göçen dedemle başladı. O gün için kader öyle emretmiş, Balkan topraklarında yiyecek ekmek kalmamış, oradan kaçıp bu güzel ilçeyi mesken edinmiş dedelerimiz. Ne mutlu ki bana on yıllar sonra belediye başkanı olarak bu kenti yönetmek nasip oldu ve onurların en büyüğünü yaşadım. Benim için bu görev çok anlamlı. Bu herkese nasip olmaz" diye konuştu.



Buca'daki tüm muhtarların görevlerini en iyi şekilde icra ettiklerini dile getiren Başkan Levent Piriştina, "5 yıl boyunca böyle bir ekibin parçası olmanın önünde saygıyla eğiliyorum. Bu ilçe için her zaman yüreğini ortaya koyan muhtarlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Benden yana hakkım helal olsun, siz de hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.



Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Dağdelen de Başkan Piriştina'ya, 5 yıllık görev süresi boyunca muhtarlara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "5 yılın değerlendirmesini yaptığımızda şunu söyleyebiliriz ki kazanan dostluk oldu. Yarın Levent Piriştina ismi belediye başkanı olmasa da Buca'da arayabileceği 47 tane dostu var. Hakkımız sana helal olsun. Sen Buca'dan gitsen de kapılarımız sana her zaman açık" dedi.



Daha sonra Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, muhtarlara teşekkür plaketi verdi. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Genç Kızların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek