Son Dakika Haberleri: Başkan Pistil, Karayolu Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı

Başkan Pistil, Karayolu Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı

11 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Turizm ve Karayolu Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Başkan Pistil, Karayolu Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, Turizm ve Karayolu Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye Belediyeler Birliği ve TÜRSAB yetkililerinin de katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimlerin temsilcileri de yer aldı. Programda; şehirlerarası yolcu taşımacılığı, servis taşımacılığı ve turizm taşımacılığı alanında yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Pistil, "Ulaşımda kaliteyi arttırmak, taşımacılık sektörünün son durumuna ilişkin önemli bir toplantıya katıldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde il sınırı, mesafe ve taşımacılık türüne göre ilgili yetki belgesine sahip olunması gerekiyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyelerince şehiriçi taşımacılık konusunda yapılan yetkilendirme ve lisanslamalar bulunuyor. Birbirine yakın özellikte hizmet gruplarının farklı şekilde gerçekleştirdiği taşımacılık çalışma düzenini bozan durumları ortaya çıkarabiliyor" diye konuştu.

Pistil, "Diğer taraftan şehir sınırlarını aşan kısa mesafeli tarifeli yolculuklar, servis hizmetleri, turizm sektöründe ortaya çıkan gezi ve transfer ihtiyaçları konularında bilgilendirmelerde yapıldı. Çalışmaların denetimi ve ihlaller konularında yaşanan durumlar tarafların görüş ve önerilerine açıldı. Karayolları Düzenleme Genel Müdürümüz ise ortaya çıkan şikayet, görüş ve önerilerin en kısa sürede değerlendirerek gerek belediyelerin gerekse taşımacılık sektörünün sorunlarına ışık tutacak çalışmaların hayata geçirileceği bilgisini paylaştı" şeklinde konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:59 Kaynak: İHA

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