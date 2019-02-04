Son Dakika Haberleri: Başkan Polat Atıksu Arıtma Tesisinde İncelemelerde Bulundu

Başkan Polat Atıksu Arıtma Tesisinde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ bünyesinde hizmet vermekte olan Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Başkan Polat Atıksu Arıtma Tesisinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın inceleme gezisine MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ve teknik personeller katıldı.

Başkan Polat "Daha temiz, daha sağlıklı bir Malatya için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğünün Malatya genelinde çok güzel hizmetlere imza attığını belirten Başkan Polat, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz Malatya genelinde yapmış olduğu yatırım ve hizmetler ile Malatya'nın geleceğine yatırım yapmaktadır. Daha temiz ve sağlıklı bir Malatya için çok önemli bir tesis olan Atıksu Arıtma Tesisi, Malatya'mızın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:48 Kaynak: Bültenler

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