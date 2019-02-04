Başkan Polat Atıksu Arıtma Tesisinde İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ bünyesinde hizmet vermekte olan Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın inceleme gezisine MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ve teknik personeller katıldı.
Başkan Polat "Daha temiz, daha sağlıklı bir Malatya için çalışıyoruz"
MASKİ Genel Müdürlüğünün Malatya genelinde çok güzel hizmetlere imza attığını belirten Başkan Polat, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz Malatya genelinde yapmış olduğu yatırım ve hizmetler ile Malatya'nın geleceğine yatırım yapmaktadır. Daha temiz ve sağlıklı bir Malatya için çok önemli bir tesis olan Atıksu Arıtma Tesisi, Malatya'mızın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a bilgiler verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:48 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi
İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Türkeş'in Evi Müzeye Dönüştürülecek