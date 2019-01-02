Son Dakika Haberleri: Başkan Polat, Gençlerle Buluştu

Başkan Polat, Gençlerle Buluştu

2 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat "Söz Gençlerin" programı kapsamında Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Polat, Gençlerle Buluştu, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat "Söz Gençlerin" programı kapsamında Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Okul Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, Başkan Polat gençlerle deneyimlerini paylaştı. Büyüdüğü mahalleden ve çocukluğundan anılarını anlatarak gençlerle hasbihal etmeye başlayan Başkan Polat: "Geleceğimizin teminatı sizlersiniz. İrade ortaya koyun, her daim cesur davranın, kararlı olun. Hedef belirleyip, hedeflerinizin peşinden koşun. Belirlediğiniz hedefe ulaşmak için çok çalışın. Ülkemiz ve dünyanın geleceğini şekillendirebilmek için kendinizi geliştirin" diyerek nasihat da bulundu.

Çok karanlık bir dünyada yaşadıklarını ifade eden Polat, "Zulmün hüküm sürdüğü, sömürgeciliğin hat safhada olduğu, ahlaksızlığın sınırsız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyayı değiştirecek olan sizlersiniz. Ecdadımız her zaman zulmün önünde durmuştur. İhtiyaç sahiplerine yardım etmiştir. Onların hayat tarzlarını okuyarak, inceleyerek farkınızı oluşturun" diye konuştu.

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını da yanıtlayan Başkan Polat, onlarla öz çekim yaptı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

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