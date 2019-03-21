Son Dakika Haberleri: Başkan Polat'ın Nevruz Bayramı Mesajı

Başkan Polat'ın Nevruz Bayramı Mesajı

56 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Polat'ın Nevruz Bayramı Mesajı, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevruz Bayramının birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olması dileğinde bulunan Polat, mesajında, "Baharın gelişini simgeleyen ve yeni gün anlamına gelen Nevruz Bayramının tüm milletimize güzellikler ve yenilikler getirmesini diliyorum" dedi.

Polat, mesajında, "Nevruz Bayramı her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, temeli 5 bin yıllık Türk tarihine dayalı bir bayramdır. Bu kültür mirasımız, bir taraftan insanı doğayla özdeşleştirirken, bir taraftan da kültür değerlerimizi perçinleyip, barış bilincinin yeşermesine vesile olmaktadır. Nevruz, tıpkı baharın farklı renklerinin tabiatta oluşturduğu zenginlikler gibi, farklılıklar ve çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. Kış mevsiminin arkasından bahara kapı aralayan Nevruz Bayramının kardeşliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu duygularla Türk milletinin Nevruz Bayramını kutluyor, tüm hemşehrilerimin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

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