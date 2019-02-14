Başkan Polat; Kernek Külliyesi Kadın Kültür Ve Spor Merkezini Ziyaret Etti
1 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin ile birlikte Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezinde incelemelerde bulundu.
Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezindeki atölye ve kurslarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Polat, "Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir mekânı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Atölye ve kurslarda el emeği göz nuru ile birbirinden güzel eserler üretiliyor. Kursiyerlerimiz hem meslek sahibi olurken hemde aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve bayanlarımızın aynı anda faydalanabileceği farklı birçok kursun verildiği nezih bir mekan haline getirildi. Ayrıca sadece bayanlara ait olan birçok spor aletinin olduğu bir spor salonumuzla da bayanlarımıza hizmet verilmektedir." dedi.
Kursiyerlerden Başkan Polat'a teşekkür
Böyle güzel bir mekanı kendilerine kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür eden kursiyerler, "Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir mekanı bizlerin hizmetine sundu. Burada hem meslek öğreniyoruz hemde aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bu güzel hizmetten dolayı tekrar Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler.
Başkan Polat Engelli Araç Tamir Atölyesini ziyaret etti
Başkan Polat Kernek Külliyesi sonrasında Engelli Araç Tamir Atölyesini de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Başkan Polat, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya ve sıkıntılarının giderilmesinde yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimizin araçlarının bakım ve tamirleri ile ilgili yaşamış oldukları sıkıntılar bu atölyemizde arkadaşlarımız tarafından gideriliyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:36 Kaynak: Bültenler
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