Son Dakika Haberleri: Başkan Polat Liselilerle Buluştu

Başkan Polat Liselilerle Buluştu

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat gençlerle buluştu.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat gençlerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Polat katıldığı "Söz Gençlerin" programında Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlerin geleceğin önemli mihenk taşlarından olduğunu belirten Polat, gençlerle bir araya gelerek, hayat tecrübesini paylaştığını ifade etti.

Anne babaların çocuklarının geleceği için emek harcadığına değinen Polat, "İyi bir kariyer yapmak hepinizin hakkıdır. Ancak iyi bir bölümde okumak ve güzel meslek sahibi olmaktan daha önce iyi bir insan olmak gerekir. Küçük yaştan itibaren ders çalışmaya başlıyorsunuz. Üniversite kazanıp, orada da başarılı olmak için çalışıyorsunuz. Üniversite çok önemli, iyi bir insanın özelliklerini kendi iç dünyamızda özümsememiz lazım. Matematiği, fiziği öğrenebilirsiniz. Sınavlara çok başarılı bir şekilde hazırlanın. Ancak kitap okumayı ihmal etmeyin. Ne kadar çok okursanız ufkunuz o kadar çok açılır." ifadelerini kullandı.

Polat, gençlere kültürel ve sosyal alanda kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, toplumsal konularda da duyarlı olmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:37 Kaynak: AA

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