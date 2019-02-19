Son Dakika Haberleri: Başkan Polat, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Başkan Polat, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

36 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Söz Gençlerin" programı kapsamında Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Polat, Öğrencilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Söz Gençlerin" programı kapsamında Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Polat, öğrencilerle bir araya gelmeden önce Battalgazi Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ile bazı anaokulu bahçelerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili protokol imzaladı.

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Polat, çocuklar için hazırlanmış çok güzel bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yapılacak her türlü yatırıma destek olmaya gayret gösteriyoruz. Eğitime başlama yaşını ne kadar aşağı çekersek başarıyı yakalamamız daha kolay olur. Çocuklarımızın eğitim gördüğü fiziki alanların iyileştirilmesi çok önemli. Bu çalışmalarında ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Protokol sonrası Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Polat, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Öncelikle kendinize bir hedef belirlemeli ve bu hedefe ulaşabilmek için yoğun bir çalışma içerisine girmelisiniz. Her zaman işinizde başarılı olmak için ne yapıyorsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Okumayı hiçbir zaman ihmal etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Abdullah Hacı, Malatya, Söz, Anadolu Lisesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi Yerli Facebook'un Kullanıcı Sayısı Yarım Milyonu Aştı

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:22:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Polat, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]