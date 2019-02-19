Başkan Polat, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
36 dakika önce
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Söz Gençlerin" programı kapsamında Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, "Söz
Gençlerin" programı kapsamında Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi
öğrencileriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Polat, öğrencilerle bir araya gelmeden önce Battalgazi
Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut
ile bazı anaokulu bahçelerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili protokol imzaladı.
Protokol imza töreninde konuşan Başkan Polat, çocuklar için hazırlanmış çok güzel bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime yapılacak her türlü yatırıma destek olmaya gayret gösteriyoruz. Eğitime başlama yaşını ne kadar aşağı çekersek başarıyı yakalamamız daha kolay olur. Çocuklarımızın eğitim gördüğü fiziki alanların iyileştirilmesi çok önemli. Bu çalışmalarında ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Protokol sonrası Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Polat, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Öncelikle kendinize bir hedef belirlemeli ve bu hedefe ulaşabilmek için yoğun bir çalışma içerisine girmelisiniz. Her zaman işinizde başarılı olmak için ne yapıyorsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Okumayı hiçbir zaman ihmal etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: AA
Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
Yerli Facebook'un Kullanıcı Sayısı Yarım Milyonu Aştı
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir