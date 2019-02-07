Başkan Polat'tan Sivil Toplum Kuruluşlarına Ziyaret

Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polat, MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ile yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Polat, yeni yönetimin başarılı işler yapmasını temenni ederek, "MÜSİAD bir ailedir, ben de bu ailenin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. MÜSİAD'a üye olmak, burada bir şeyler üretmek gönül işidir. Devralmış olduğunuz hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Poyraz da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "20 Ocak tarihindeki genel kurul sonrası görev değişikliği oldu. Bu süreçten sonra Malatya'nın hizmetinde olacağız." açıklamasında bulundu.
Polat, daha sonra Kimya Mühendisleri Odasını ziyaret etti.
Kimya Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi Murat Ali Tutar, ziyaretlerinden dolayı Polat'a teşekkür etti.