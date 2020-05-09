Başkan Posbıyık, Anneler Gününü kutladı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Anneler Günü'nde anne sevgisini anlattı.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Anneler Günü'ne özel görüntülü mesaj yayınladı. Annesi Hacı Fatma Posbıyık'a olan sevgi ve özlemini anlatan Başkan Posbıyık başta sağlık çalışanı anneler ve şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladı.



"Disiplinli çalışkanlığı öğrendim"



Başkan Posbıyık, annesinden disiplini ve çalışkan olmayı öğrendiğini belirterek: "Anne, annem, anneciğim, çok özel kelimeler bunlar. Bir an için çocukluğuma gidiyorum. Annemin bizim için yaptıklarını hatırlıyorum. Zor imkanlar içerisinde hem çalışıp hem bize bakmak hem ev işlerini görmek hepsi beraber gerçekten çok zor şeyler. Ondan disiplini öğrendim, çalışkanlığı öğrendim. Az şeylerle yetinmeyi öğrendim. Ondan en zor şartlarda dahi güler yüzlü olmayı, insanlara sevgiyle bakmayı, insanlara sıcak davranmayı öğrendim. En olmadık günlerde, sıkıntı içerisinde olduğumuz günlerde sanki çok zengin bir ailenin çocuğu gibi bizi onore etmesini, bizi mutlu etmesini asla unutamam. En büyük arzumdu. Annemin beni Belediye Başkanı olduktan sonra görmesi benim için son derece önemliydi. Bunu arzu ederdim. Çünkü onlar babamla ikisi beni vatana, millete, cumhuriyete aydın bir evlat olarak yetiştirmek için çok büyük gayret sarf ettiler, çok emek verdiler. Tabiri caizse kendileri yemediler, içmediler, çocuklarına yedirdiler, içirdiler. Biz de onların direktifleri doğrultusunda verdikleri terbiye, çalışkanlık ve güler yüzle o yollarda ilerledik ve bugün onların arzuladıkları yere geldik ama hala içimde bir hicrandır, çok sevdikleri Ereğli halkı tarafından benim belediye başkanı seçildiğimi görmeden ikisi de bu dünyaya veda ettiler. Bu onarılmaz bir yara olarak hala içimde duruyor."



Sağlık çalışanı, şehit annesi ve tüm anneler, gününüz kutlu olsun. Bugün bütün anneleri kutluyorum. Şehit ailelerinin annelerini saygıyla anıyorum. Özellikle korona virüsle büyük mücadele veren sağlık çalışanından, doktorundan, hemşiresine kadar bütün sağlık kahramanlarımızı, annelerimizi, büyük bir minnetle, şükranla anıyorum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" dedi. - ZONGULDAK