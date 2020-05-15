Başkan Posbıyık, Erdemir'in 55'inci yılını kutladı - Son Dakika

Başkan Posbıyık, Erdemir'in 55'inci yılını kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir'in kuruluşunun 55'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir'in kuruluşunun 55'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Posbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "11 Mayıs 1960 yılında şehrimizde kurulan, Ereğli halkının da alın teriyle, Türkiye'nin sanayi ve ekonomisinin gelişmesinde önemli yeri olan Erdemir, şirin bir balıkçı kasabasının tarihinde, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında büyük değişimlere yol açmıştır. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (ERDEMİR) 55'inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum." - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti