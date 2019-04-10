Son Dakika Haberleri: Başkan Posbıyık, Kaymakam Çorumluoğlu'nu Ziyaret Etti

Başkan Posbıyık, Kaymakam Çorumluoğlu'nu Ziyaret Etti

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Posbıyık, Kaymakam Çorumluoğlu'nu Ziyaret Etti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

31 Mart Yerel seçimlerin ardından Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık mazbatasını almasının ardından ilk ziyaretini Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na gerçekleştirdi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık demokratik bir şekilde seçimi aldığını belirtti. Başkan Posbıyık konuşmasında, "31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası, gerçekten Kdz.Ereğli'ye yakışan bir süreç gerçekleşti. Kimsenin burnu dahi kanamadan, demokratik bir ortamda halkımız iradesini sandıklara yansıttı. Bu sürecin yaşanmasında mülki amirimiz olarak başta sizlerin ve tüm emniyet güçlerimizin katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm siyasi parti temsilcilerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize düşen görev el birliği içinde Kdz. Ereğli'mize, halkımıza hizmet etmektir"

Kaymakam Çorumluoğlu ise Başkan Posbıyık'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:53 Kaynak: İHA
Zonguldak, İsmail Çorumluoğlu, Halil Posbıyık, Güncel
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