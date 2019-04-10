Başkan Posbıyık, Meclis Üyeleriyle Kaynaştı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık
meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.
Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen CHP
ve AK Parti
'li meclis üyelerine birlik-beraberlik yemeği verdi. Meclis üyelerine rozetlerini de takarak hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Posbıyık, Ereğli'nin sorunlarını birlikte çözeceklerini belirterek; "Önümüzde zor günler var. Ereğli'de bir takım sıkıntılar var. Sizlerin de bilmediği bu sıkıntıları bizler belediyenin içine girince daha net gördük. Bir takım davaları kaybetme noktasına gelinmiş, ama kimsenin haberi yok. Ereğli'nin selameti ve birliği için özel bir toplantıda sizlere sıkıntıları daha net anlatacağım. El birliği ile çalışmamız ve sorunları aşmamız lazım. Halkımız bir belediye başkanı ve 31 meclis üyesi seçti. Bu onurlu bir görev ve bunun hakkını vermemiz lazım. Her türlü sorunu çözme adına cansiperane çalışmamız lazım, buna mecburuz" dedi.
Başkan Posbıyık, konuşmasının ardından temsilen AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Kumaş ve CHP Grup Sözcüsü Yaşar Balcı
ile bayan meclis üyelerine rozetlerini taktı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın başkanlık rozetini ise, Belediyede yeniden göreve başlayan Atike Önder tarafından takıldı - ZONGULDAK
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