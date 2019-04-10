Son Dakika Haberleri: Başkan Posbıyık, Meclis Üyeleriyle Kaynaştı

Başkan Posbıyık, Meclis Üyeleriyle Kaynaştı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

Başkan Posbıyık, Meclis Üyeleriyle Kaynaştı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen CHP ve AK Parti'li meclis üyelerine birlik-beraberlik yemeği verdi. Meclis üyelerine rozetlerini de takarak hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Posbıyık, Ereğli'nin sorunlarını birlikte çözeceklerini belirterek; "Önümüzde zor günler var. Ereğli'de bir takım sıkıntılar var. Sizlerin de bilmediği bu sıkıntıları bizler belediyenin içine girince daha net gördük. Bir takım davaları kaybetme noktasına gelinmiş, ama kimsenin haberi yok. Ereğli'nin selameti ve birliği için özel bir toplantıda sizlere sıkıntıları daha net anlatacağım. El birliği ile çalışmamız ve sorunları aşmamız lazım. Halkımız bir belediye başkanı ve 31 meclis üyesi seçti. Bu onurlu bir görev ve bunun hakkını vermemiz lazım. Her türlü sorunu çözme adına cansiperane çalışmamız lazım, buna mecburuz" dedi.

Başkan Posbıyık, konuşmasının ardından temsilen AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Kumaş ve CHP Grup Sözcüsü Yaşar Balcı ile bayan meclis üyelerine rozetlerini taktı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın başkanlık rozetini ise, Belediyede yeniden göreve başlayan Atike Önder tarafından takıldı - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
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