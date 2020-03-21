Başkan Poyraz, anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti - Son Dakika
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Başkan Poyraz, anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) –Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, korona virüs tedbirleri kapsamında yanlarına gidemediği anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantıyla tebrik etti.

Başkan Poyraz, anne ve babasının kandilini görüntülü arayarak tebrik etti, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, korona virüs tedbirleri kapsamında yanlarına gidemediği anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantıyla tebrik etti.


Ülkemizin etkilendiği KOVID-19 Koronavirüs nedeniyle birçok önlem alındı. Okullar uzaktan eğitime geçerken, camilerde cemaatle namaza ara verildi. Halkın da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. Bu süreçte de kutlamaya hazırlandığımız kandil gecesi için çeşitli önlemler alındı. Toplu etkinliklerin yasaklanmasının ardından kandil tebrikleri de online hale geldi.


Görüntülü aramayla kandil tebriği


Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da anne ve babasının Miraç Kandilini görüntülü bağlantı ile tebrik etti. Başkan Poyraz, korona virüs nedeniyle bu kandilde yanlarına gelemediğini, kendilerinin de mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi. Tüm vatandaşlara da seslenen Başkan Poyraz, alınan önlemlere herkesin uyması gerektiğini, bu süreçte sosyal teması en aza indirgememiz gerektiğini ifade etti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:05 Kaynak: İHA

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