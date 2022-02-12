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"Başkan Putin işgal konusunda net bir karar almadı" - Son Dakika

"Başkan Putin işgal konusunda net bir karar almadı"

12.02.2022 10:37

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna gerilimine ilişkin, "Başkan Putin tarafından işgale yönelik nihai bir karar alınmadı, ancak sahada gördüklerimize ve istihbarat analistlerimizin edindikleri bilgilere dayanarak yeterli düzeyde endişe duyuyoruz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna gerilimine ilişkin, "Başkan Putin tarafından işgale yönelik nihai bir karar alınmadı, ancak sahada gördüklerimize ve istihbarat analistlerimizin edindikleri bilgilere dayanarak yeterli düzeyde endişe duyuyoruz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'daki ABD'lilere ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Ukrayna'daki herhangi bir ABD'li, mümkün olan en kısa sürede ya da 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeli" dedi. Sullivan ayrıca "Açıkçası geleceği tahmin edemiyoruz, tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Ancak Ukrayna'da işgal riski artık yeterince yüksek ve tehdit artık yeterince yakın" açıklamasında bulundu.

"Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılara füze saldırı ile başlaması muhtemel"

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılara hava bombaları ve füze saldırı ile başlaması muhtemeldir" diye konuştu. Sullivan ayrıca Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verip vermediği konusunda net olmadığını belirterek, "Başkan Putin tarafından işgale yönelik nihai bir karar alınmadı, ancak sahada gördüklerimize ve istihbarat analistlerimizin edindikleri bilgilere dayanarak yeterli düzeyde endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sullivan, sözlerine şöyle devam etti: "İstihbarat bilgilerine girmeyeceğim ama hem Belarus'ta hem de Ukrayna sınırının kuzey ve doğusundaki Rus güçlerine bakarsanız, Rusya'nın şu anda Ukrayna'da büyük bir askeri harekata girişebilecek durumda olduğunu fark edersiniz."

Başkan Putin işgal konusunda net bir karar almadı
Başkan Putin işgal konusunda net bir karar almadı
Başkan Putin işgal konusunda net bir karar almadı

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Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Başkan Putin işgal konusunda net bir karar almadı' - Son Dakika


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