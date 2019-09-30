Son Dakika Haberleri: Başkan Rahmi Metin, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi
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Başkan Rahmi Metin, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi

1 saat önce

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Rahmi Metin, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi, System.String[]

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, mahallelerimizin sorunlarının daha yakından takip edilmesi ve çözüme kavuşturulması için Belediye Başkan Yardımcıları Muhittin Aydın Bilsel ve Ahmet Murat Taviloğlu ile birlikte ilimizde görev yapan merkez mahalle muhtarlarımızla istişare toplantısında bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Toplantı öncesinde belediye çalışmaları, yapılması düşünülen yatırımlar, belediyenin ekonomik alanda durumu ve kurum işleyişi gibi konularda muhtarlarımıza bilgiler aktaran Belediye Başkanı Metin, birlik beraberlik, sabır ve azimle çalışmalar yürütüldüğü sürece mahallelerimize önemli hizmetler kazandırılacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Rahmi Metin konuşmasında; "Şehrimizde yaşayan bireyler olarak ilk yapmamız gereken, eleştiri yapıp kenara çekilmektense, eleştiri konusu olan iş konusunda fikir üreterek o konuda birlikte istişare ederek işi çözüme kavuşturmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Öyle kuru eleştiri yaparak bir yere varamayız. Biz toplumun her kesiminin fikir ve önerilerine açığız.

Mahallelerimizi Gezdik ve Raporlar Hazırladık…

Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek teknik ekibim Başkan Yardımcılarım, gerekse bizzat kendim mahallelerimizi gezdik ve raporlar hazırladık. Sorunları biliyor ve çözümü noktasında çalışmalarımızı başlattık. Bunun yanında tabi ekonomik olarak belediyemize kaynak getirecek çalışmalarımızı hayata geçirmenin peşindeyiz.

Vatandaşlarımızı İkametgah Konusunda Daha Hassas Davranmaya Davet Ediyoruz…

Bilindiği üzere belediyelerimizin en büyük gelir kaynağı İller Bankasından Nüfus oranına göre alınan bütçedir. İlimizde özellikle son yerel seçimlerde müthiş oranda köylerimize göç meydana gelmiştir. Muhtarlık seçimleri için ikametgahlarını köye taşıyan ancak yılın 12 ayı merkez mahallelerimizde yaşamını sürdüren vatandaşlarımızdan ricamızdır lütfen ikametgahlarını yıl sonuna kadar bulundukları mahallelere geri alsınlar. Mahallelerimize yapacak olduğumuz yatırımlar gelir seviyemiz ne kadar yüksek olursa o kadar fazla olacaktır.

Çalışmaların Takibindeyiz…

Göreve başladığımız günden bu yana belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanı sıra yatırımlarımızın da takibindeyiz. Karayolları ve Devlet Su İşleriyle ilgili çalışmalarımızı bazen biz onlara giderek bazen de kendilerini buraya davet ederek ve yerinde incelemeler yaparak takip ediyoruz. Yapacak olduğumuz işleri oldu bittiye getirip yapmaktan ziyade, daha kalıcı ve köklü bir şekilde yapma taraftarıyız. Özellikle alt yapı ve dere ıslah çalışmalarımız konusunda daha titiz davranmak durumundayız. Birlik beraberlikle her işin üstesinden geliriz. Yeter ki isteyelim ve azim edelim" dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yapmış olduğu konuşmanın ardından istişare toplantısı Muhtarların talep ve isteklerini dile getirmeleriyle devam etti. Dile getirilen talepler Başkan Metin'in teknik ekibi tarafından not alınarak çözüme kavuşturulmak üzere işleme konuldu.

Rahmi Metin, Ahmet Murat, Aydın, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:02 Kaynak: Bültenler
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