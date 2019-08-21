Başkan Ramazan Peker güven tazeledi
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ramazan Peker güven tazeledi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
'in Bozüyük
ilçesinde Tüm İşçi
Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ramazan Peker güven tazeledi.
Bozüyük Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen genel kurula, Bozüyük Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri katıldı. Açılış yoklamasında yeterli çoğunluğun sağlanmasından sonra divan başkanlığı oluşturuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra derneğin faaliyet raporu okundu ve ibra edildi. Genel Kurulda tek listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Ramazan Peker, tekrar Bozüyük Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği başkanı oldu. - BİLECİK
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