Son Dakika Haberleri: Başkan Ramazan Peker güven tazeledi
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Ramazan Peker güven tazeledi

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ramazan Peker güven tazeledi.

Başkan Ramazan Peker güven tazeledi, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ramazan Peker güven tazeledi.

Bozüyük Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen genel kurula, Bozüyük Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri katıldı. Açılış yoklamasında yeterli çoğunluğun sağlanmasından sonra divan başkanlığı oluşturuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra derneğin faaliyet raporu okundu ve ibra edildi. Genel Kurulda tek listeyle yapılan seçimde mevcut Başkan Ramazan Peker, tekrar Bozüyük Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği başkanı oldu. - BİLECİK
Bozüyük, Bilecik, İşçi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet'ten umre fiyatlarında büyük kampanya
Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:56:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ramazan Peker güven tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]