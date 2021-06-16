Başkan Ramazan Şimşek'ten Tarım Protokolü - Son Dakika

Gölbaşı'nda tarım sektörünün gelişmesi için Ankara Üniversitesi ile önemli bir protokole imza attıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşımız tarımı ile değerine değer katacak" dedi.

Tarımsal kalkınmanın önemini her fırsatta dile getiren, ilçenin tarım potansiyellerini harekete geçirmek ve çiftçi dostu bir Gölbaşı için mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Ramazan Şimşek "Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Gölbaşımızda daha verimli tarımsal üretim yapma, yeni istihdam alanları oluşturma, ulusal ve uluslararası fonlara başvuru yapma, eğitim ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesi gibi konularda daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilme amacıyla protokole imza attık. Attığımız bu adım ile Gölbaşımızın tarımsal potansiyelini artıracak projelere imza atacağız" ifadelerini kullandı.