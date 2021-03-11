Başkan Ramazan, UNDP Suriye Programı Yöneticisi Köstem ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Ramazan, UNDP Suriye Programı Yöneticisi Köstem ile bir araya geldi
11.03.2021 17:04
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, UNDP Suriye Programı Yöneticisi Arda Köstem ile beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, UNDP Suriye Programı Yöneticisi Arda Köstem ile beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Başkan Ramazan, UNDP Suriye Programı Yöneticisi Arda Köstem, UNDP Suriye Programı Kıdemli Danışmanı Philippe Clerc ve UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu sene yapmış olduğumuz projeler hakkında istişarelerde bulunup, gelecek senelerde ki yapacağımız ortak projeler hakkında görüşme gerçekleştirdik" dedi.
Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'da hazır bulundu. - KİLİS
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