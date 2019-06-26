Son Dakika Haberleri: Başkan Rasim Arı esnaf ziyaretlerinde bulundu
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Başkan Rasim Arı esnaf ziyaretlerinde bulundu

51 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, esnaf ziyaretlerinde bulunarak Nevşehir sokaklarındaki vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Rasim Arı esnaf ziyaretlerinde bulundu, System.String[]

Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Ziyaret ettiği esnaflara 'hayırlı ve bol kazançlar' dileğinde bulunan Arı, esnaflara belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Esnafların çalışmalara ilişkin görüş ve taleplerini de dinleyen Arı: "Onlara hizmetin en iyisini getirmek bizim görevimiz. Tüm esnafımız bizim yol arkadaşımız, güç merkezimiz ve önceliğimizdir. Vatandaşımıza daha güzel alanlarda hizmet alması, esnaflarımızın güzel imkanlarla halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermesi için hep birlikte çalışacağız. Esnafımız bize güveniyor, biz de esnafımıza güveniyoruz. Her zaman onların yanındayız. Esnafımızın da vereceği destekle tek yürek olacağız, Nevşehir'e hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Arı'nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden esnaflar ise, ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini belirterek, Başkan Arı'ya teşekkür etti.

Yapılan başarılı hizmetleri memnuniyetle izlediklerini ifade eden esnaflar, Başkan Arı'yı işyerlerinde ağırlamaktan ve çalışmaları birinci ağızdan dinlemekten mutlu olduklarını kaydettiler.

Arı ayrıca esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:36 Kaynak: Bültenler
Nevşehir, Rasim Arı, Güncel
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