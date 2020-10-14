Başkan Rasim Arı: "Hizmet ederken kimsenin partisine bakmam" - Son Dakika

Başkan Rasim Arı: "Hizmet ederken kimsenin partisine bakmam"

14.10.2020 16:11
Başkan Rasim Arı:

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadan yayın yapan bir televizyondan yaptıkları çalışmaları anlattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadan yayın yapan bir televizyondan yaptıkları çalışmaları anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan Arı, Emine Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Nevşehir Belediyesi bünyesinde yayın yapan sosyal medya televizyonuna konuk oldu.

Programda, son dönemde gerçekleştirdikleri alt ve üst yapı çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendiren Arı, kenti, tüm dünyanın örnek gösterdiği marka bir şehir haline getirme hedefiyle görev yaptıklarını belirtti.

Seçildiği günde beri kentte çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Arı, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Bir buçuk yılda şehirdeki değişimi ve dönüşümü herkes gördü. Daha doğrusu vicdan sahibi herkes gördü. Hangi siyasi partiden, hangi görüşten olursa olsun vicdan sahibi ve akıl sahibi herkes bu değişimi ve gelişimi görüyor." ifadelerini kullandı.

Alt yapı sorununun çözümü için yaklaşık 300 milyon liralık yatırımı tamamlayacaklarını kaydeden Arı, görev süresinin sonunda şehrin alt yapı probleminin tarihe karışacağını bildirdi.

Nevşehir'de yaşayan herkesin partili ayrımı gözetmeden hizmetinde olduğunu vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Benim yönetimimde, benim belediyemde, benim insanlık anlayışımda ayrımcılık diye bir şey yok. Bu şehirde yaşayan 115 bin 500 insanın her birisi için bana para geliyor. Ben AK Partili bir belediye başkanıyım ancak yakamda parti rozeti yok. Ben hizmet ederken kimsenin partisine bakmam. Bana her partili hemşehrimden destek var. Siz doğru iş yapınca herkes destek veriyor. Bilerek kimseye zulmetmedim, etmeyeceğiz."

Sosyal Medya, Emine Şimşek, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Rasim Arı: 'Hizmet ederken kimsenin partisine bakmam' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Avusturya Başbakanı Kurz'dan tehdit: Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor "Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor: Askeri anlaşma imzalanacak
4 gündür aranan hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı         
16:19
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi         
15:54
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Son Dakika! AYM üyesinin Son Dakika! AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil         
14:35
Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri         
14:04
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Tayland'da hükümet karşıtı göstericiler sokaklara döküldü Tayland'da hükümet karşıtı göstericiler sokaklara döküldü         
13:53
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 17:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Rasim Arı: "Hizmet ederken kimsenin partisine bakmam" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei