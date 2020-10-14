Başkan Rasim Arı: "Hizmet ederken kimsenin partisine bakmam" - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadan yayın yapan bir televizyondan yaptıkları çalışmaları anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan Arı, Emine Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Nevşehir Belediyesi bünyesinde yayın yapan sosyal medya televizyonuna konuk oldu.

Programda, son dönemde gerçekleştirdikleri alt ve üst yapı çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendiren Arı, kenti, tüm dünyanın örnek gösterdiği marka bir şehir haline getirme hedefiyle görev yaptıklarını belirtti.

Seçildiği günde beri kentte çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Arı, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Bir buçuk yılda şehirdeki değişimi ve dönüşümü herkes gördü. Daha doğrusu vicdan sahibi herkes gördü. Hangi siyasi partiden, hangi görüşten olursa olsun vicdan sahibi ve akıl sahibi herkes bu değişimi ve gelişimi görüyor." ifadelerini kullandı.

Alt yapı sorununun çözümü için yaklaşık 300 milyon liralık yatırımı tamamlayacaklarını kaydeden Arı, görev süresinin sonunda şehrin alt yapı probleminin tarihe karışacağını bildirdi.

Nevşehir'de yaşayan herkesin partili ayrımı gözetmeden hizmetinde olduğunu vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Benim yönetimimde, benim belediyemde, benim insanlık anlayışımda ayrımcılık diye bir şey yok. Bu şehirde yaşayan 115 bin 500 insanın her birisi için bana para geliyor. Ben AK Partili bir belediye başkanıyım ancak yakamda parti rozeti yok. Ben hizmet ederken kimsenin partisine bakmam. Bana her partili hemşehrimden destek var. Siz doğru iş yapınca herkes destek veriyor. Bilerek kimseye zulmetmedim, etmeyeceğiz."